Vous aimez la chauve-souris? Ce complexe est fait pour vous. En partenariat avec la Warner Bros, DC comics et Wonderland Restaurant, un nouveau lieu entièrement dédié à Batman ouvrira au printemps prochain à Londres avec une surface de 1600m2 et 330 places assises, a repéré Demotivateur.fr. Son nom? Park Row, comme l'endroit où ont été assassinés les parents de Bruce Wayne. Il rassemblera cinq restaurants et trois bars.

The Iceberg Lounge servira une cuisine internationale et proposera des dîners spectacles. Le restaurant Pennyworth, qui fait référence au majordome de Batman, Alfred, misera sur la cuisine anglaise, of course. Le Monarch Theatre fera découvrir une expérience culinaire multi-sensorielle pour «explorer l'héroïsme au travers de la nourriture» tandis que la technologie d'un mapping vidéo immergera les clients dans l'univers de Batman. Park Row comptera encore un espace de gastronomie japonaise directement inspiré de Harley Quinn ou encore un bar clandestin appelé Old Gotham City spécialisé en cocktails.

Mise en bouche avant le film

Installé dans le quartier de Soho, Park Row devrait représenter une agréable mise en bouche avant la sortie de «The Batman» avec Robert Pattinson, prévu au cinéma à l'été 2021.

L. F.