Les Ghostbusters sont de retour. Trente-six ans après la sortie de «SOS Fantômes 2», voici «SOS Fantômes: l'héritage». Mais ici pas de chercheurs spécialisés en parapsychologie et de New York assailli par d'esprits. Le ton de la première bande-annonce ressemble davantage à celui de «Ça» ou de «Stranger Things» (d'ailleurs, Finn Wolfhard a l'un des rôles principaux). Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver et Ernie Hudson, pourtant annoncés, n'y apparaissent pas. Harold Ramis (Egon) est, lui, décédé en 2014.

Un grand-père très secret

Le synopsis officiel est le suivant: une mère célibataire et ses deux enfants déménagent dans une petite ville et découvrent petit à petit leurs liens avec les anciens Ghostbusters ainsi que l’héritage secret laissé par leur grand-père.

«SOS Fantômes: l'héritage» s'affranchit du reboot féminin sorti en 2016. Derrière la caméra, on retrouve Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, qui a réalisé les deux premiers films. Sortie prévue le 19 août 2020.

