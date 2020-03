Après l'annulation, cette semaine, du Festival du Film et du Forum International sur les Droits Humains à Genève, les Rencontres 7e Art à Lausanne ainsi que plusieurs concerts à travers la Suisse, les studios de cinéma commencent aussi à prendre position concernant le coronavirus.

En effet, Warner Bros. France a annoncé ce 3 mars le changement de date du long-métrage de Ruben Alves «Miss». La sortie initiale, prévue le 11 mars dans nos salles, a été repoussée au 23 septembre.

Une mesure exceptionnelle, pour un cas exceptionnel

Dans un communiqué, l'entreprise a précisé que les producteurs et le distributeur «préfèrent donner au film toutes ses chances de trouver son public au moment de sa sortie en salle.»

Alexandre Wetter, qui campe le rôle principal dans le film, a pris la parole sur Instagram pour expliquer la situation: «C'est un contexte très particulier et pas propice pour la sortie d'un film. C'est une mesure exceptionnelle, pour un cas exceptionnel. J'espère que vous allez comprendre et que vous allez être patients.»

James Bond repoussé à Hong Kong

Il s'agit du premier long-métrage dont la date de sortie est repoussée à cause du virus en Suisse romande. D'autres films vont-ils suivre le pas? Peut-être. Des fans de James Bond réclament dans une lettre ouverte publiée sur le site MI6-HQ que le prochain volet soit décalé à cet été. «Mourir peut attendre» est attendu en Suisse le 8 avril. La première ainsi que la tournée promotionnelle en Chine, en Corée du Sud et au Japon ont été annulées. De plus, Hong Kong a retardé la sortie au 30 avril. Sans oublier que la sortie de la version live action de «Mulan» a aussi été décalée.

Contacté par LeMatin.ch, ProCinema, l'association suisse des exploitants et distributeurs de films, a affirmé qu'à l'heure actuelle l'Office fédéral de la santé publique n'exige pas d'action spécifique de la part des salles de cinéma. «Les salles suisses continueront à assurer les projections prévues jusqu'à nouvel ordre», ont-ils communiqué.

