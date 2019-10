Commentaire: plutôt avec Marvel que sans

Spider-Man se porte-il mieux dans l'univers de Sony ou dans celui de Marvel? Notre opinion est faite: le tisseur est plus à sa place dans le MCU. Depuis sa première apparition dans «Captain America - Civil War» et sa dernière dans «Spider-Man - Far from Home», le personnage a parfaitement réintégré l'écurie familiale d'origine. Tom Holland a su gagner haut la main ses galons de crédibilité et les cinq longs métrages nés sous cette étoile sont d'une belle cohérence, sans aucun doute grâce à la supervision de Kevin Feige, le timonier du MCU.



On ne peut en dire autant pour les Spider-Man nés sous la seule gouverne de Sony. Certes, il y a eu la trilogie signée Sam Raimi dans les années 2000. Mais le mariage de la carpe (l'argent) et du lapin (le créatif) est parti en eau de boudin avec un «Spider-Man 3» de triste mémoire qui conduit Sony à tout effacer pour recommencer quasi à zéro avec Andrew Garfield et un certain Marc Webb à la réalisation dans les années 2010. L'échec relatif du premier «Amazing Spider-Man» et total de sa suite a alors conduit Sony à s'associer avec Disney/Marvel...



Depuis, Sony a entrepris de lancer ce qui ressemble à un univers étendu concurrent du MCU peuplé de personnages associés étroitement à Spider-Man. De cette ambition est né «Venom» en 2018. Si le pari critique a été perdu (le film s'est fait descendre à juste titre), le succès commercial fut sans ambiguïté et remis Sony en position de force.



Cette tournure n'est sans doute pas étrangère au tango dansé cet été avec un Mickey en quête d'un accord plus en sa faveur et un Sony regonflé à bloc et donc moins enclin à partager.