Les sorties des prochains volets des franchises «Spider-Man» et «Doctor Strange» ont été repoussées de quatre mois en raison du coronavirus. La suite de «Spider-Man: Far From Home» arrivera en salle le 5 novembre 2021 au lieu du 16 juillet, a annoncé Sony. Quand à la suite du film d'animation «Into The Spider-Verse», elle est repoussée de six mois, en octobre 2022.

Disney a confirmé que «Doctor Strange» n'arriverait au cinéma que le 25 mars 2022. Les studios ont, en revanche, avancé «Thor: Love and Thunder» d'une semaine, en février 2022.

Quatre mois de plus pour Tom Cruise

Paramount, de son côté, a confirmé que la sortie des 7e et 8e films de la franchise «Mission: Impossible», avec Tom Cruise, sortiraient quatre mois plus tard que prévu, respectivement le 21 juillet 2021 et le 4 novembre 2022.

Parmi les films dont les sorties ont été avancées pour s'adapter à ce calendrier de plus en plus complexe, on peut citer l'adaptation du jeu vidéo «Uncharted», avec Tom Holland (juillet 2021 au lieu d'octobre), ou encore «Man From Toronto», avec Woody Harrelson et Kevin Hart (septembre 2021 au lieu de novembre).

Cover Media