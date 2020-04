Michael Moore a dévoilé de manière inattendue un nouveau documentaire sur le changement climatique à l'occasion du 50e anniversaire du Jour de la Terre. Le cinéaste américain a présenté «Planet of the Humans», réalisé par l'écologiste Jeff Gibbs, le mardi 21 avril, via sa chaîne YouTube, Rumble Media.

Dans un communiqué, il a décrit Jeff Gibbs – qui s'était auparavant associé à lui en tant que producteur pour ses films «Bowling for Columbine» et «Fahrenheit 9/11» – comme «un cinéaste courageux et brillant dont la nouvelle voix doit être entendue». «Planet of the Humans» marque ses débuts de réalisateur.

Le sujet est trop urgent pour attendre

Michael Moore a révélé que bien que le film ait été initialement prévu pour une sortie cinématographique traditionnelle, le sujet était trop urgent pour attendre la réouverture des cinémas à la fin du confinement lié à la pandémie de coronavirus. «Nous avons ignoré les avertissements, et au lieu de cela toutes sortes de soi-disant dirigeants nous ont éloignés des vraies solutions qui pourraient nous sauver, a-t-il ajouté. Ce film ne fait aucun prisonnier et expose la vérité sur la façon dont nous avons été induits en erreur dans la lutte pour sauver la planète, au point que si nous n'inversons pas le cours maintenant, des événements comme la pandémie actuelle deviendront nombreux, dévastateurs et insurmontables.»

Il a ajouté: «Ce qui apporte un certain bien-être dans ce film c'est que nous avons réellement l'intelligence et la volonté de ne pas laisser cela se produire, mais seulement si nous lançons immédiatement un nouveau soulèvement environnemental.»

Gratuit durant trente jours

Le film est d'ores et déjà disponible gratuitement pendant trente jours et sera également projeté en ligne le jour de la Terre, mercredi, dans le cadre d'un événement live qui proposera une discussion numérique avec Michael Moore et Jeff Gibbs via YouTube, Facebook et Twitter.

Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs

Cover Media