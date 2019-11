«The Irishman» ne sera pas le seul film Netflix à sortir en salles. Fort d’un accord conclu avec la plateforme de streaming, les cinémas Empire, à Genève, et Bellevaux, à Lausanne, programmeront encore «Marriage Story», le 20 novembre, de Noah Baumbach, avec Scarlett Johansson et Adam Driver, présenté en compétition au dernier festival de Venise; ainsi que «The Two Popes», le 4 décembre, film réunissant Anthony Hopkins et Jonathan Price sous la direction de Fernando Meirelles. En outre, 6 autres titres sont d’ores et déjà prévu l’an prochain dans les mêmes salles. Mais Netflix ne décide pas – car c’est bien le choix de la plateforme, et non le contraire – où projeter ses films par hasard. «Avant même Zurich, Netflix voulait avant tout s’implanter à Genève, m’ont-ils expliqué en me contactant l’an passé, nous explique Didier Zuchuat, exploitant du cinéma Empire. Probablement à cause du rayonnement international de la ville». «Roma», autre film Netflix, y avait été projeté en exclusivité, rencontrant un succès sans précédent: «On a battu notre record, mieux qu’avec «Star Wars», James Bond ou Spielberg…», continue l’exploitant. Mais on n’en saura pas plus, car pour être dans les petits papiers de la plateforme, il faut avant tout répondre à un certain nombre de critères. D’abord, une salle bien équipée, capable de projeter un film en 4K, et en format multicanal pour le son. Mais surtout se plier à la politique «zéro transparence» requise par le site de streaming. A savoir, non seulement accepter de ne pas divulguer le moindre chiffre de fréquentation, mais aussi être capable de prouver une comptabilité absolument imperméable à ce niveau-là, afin que rien ne se retrouve par inadvertance dans la nature. Chez Netflix, on ne rigole pas avec les chiffres…

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe il y a deux ans: c’est finalement sur Netflix, pour le petit écran donc (voir le très petit, celui du smartphone), et non le grand, que Martin Scorsese allait pouvoir mettre sur pied le film sur lequel il travaillait depuis plus de 10 ans. Le tout dans un climat tendu, à l’heure où la plateforme de Reed Hastings est de plus en plus accusée de précipiter le cinéma dans sa tombe.

Après avoir débauché les frères Coen (avec «La balade de Buster Scruggs», Alfonso Cuaron («Roma») ou encore Steven Soderbergh («The Laundromat: l’affaire des Panama Papers»), le géant du streaming continue donc de s’offrir une respectabilité en attirant cette fois dans ses filets le réalisateur de «Taxi Driver» et de «Raging Bull» qui livrera, dès le 27 novembre, «The Irishman», formidable film de gangsters crépusculaire avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Sauf qu’à l’instar de «Roma» l’an passé, le long métrage bénéficie dès le mercredi 12, soit deux semaines avant sa diffusion sur la plateforme, d’une sortie salles limitée, voire très limitée. Rares sont en effet les cinémas, dans le monde, à projeter le film. L’Empire, à Genève, et le Bellevaux, à Lausanne, sont d’ailleurs les seules habilitées par Netflix en Romandie (voir ci-contre).

Le grand Martin Scorsese est donc de retour aux films de gangsters qui ont fait sa légende, de «Mean Streets» à «Casino», en passant par «Les infiltrés» ou «Gangs of New York». Du tout cuit pour le réalisateur, serait-on été tenté de croire. Pourtant, rien n’a été simple dans la gestation de ce film.

Du sang pour repeindre les murs

De son propre aveu, le cinéaste était d’ailleurs réticent à l’idée de replonger dans le milieu de la pègre, même si c’est son complice de toujours, Robert De Niro, qui lui propose de remettre le couvert, en 2005, après leur collaboration sur «Les affranchis» et «Casino». «Je pensais qu’on en avait fait le tour», expliquait le réalisateur au Festival Lumière, à Lyon, le mois passé, où le film était présenté. Je ne voyais pas ce que je pouvais encore avoir d’intéressant à exprimer sur le sujet…». Jusqu’à ce qu’il découvre le livre de Charles Brandt, «I Heard You Paint Houses» («J’ai entendu dire que tu peins des maison»), rebaptisé en français «J’ai tué Jimmy Hoffa». Un ouvrage où il n’est évidemment pas question de travaux du bâtiment, les maisons évoquées dans le titre original s’apparentant plutôt à des murs, effectivement repeints, mais d’un rouge écarlate, comme éclaboussés par le sang d’hommes liquidés de plusieurs balles dans le corps. L’ouvrage retrace ainsi la vie, sur plusieurs décennies, d’un authentique tueur à gages ayant travaillé pour la Mafia, Frank Sheeran, qui confie avoir assassiné le fameux Jimmy Hoffa, dont le corps n’a jamais été retrouvé.

Martin Scorsese commande alors un scénario en 2007 à Steven Zaillan («Gangs of New York», la série «The Night Of»), avec l’idée de tourner en famille, avec ses acteurs fétiches: Robert De Niro (avec qui il signe sa 9e collaboration) dans le rôle de Frank Sheeran, Joe Pesci (la 4e) dans celui d’un mafieux qui le prendra sous son aile, Harvey Keitel (la 6e) incarnant le parrain de Philadelphie et un petit nouveau dans la famille, Al Pacino, mais avec qui le réalisateur a déjà failli tourner une fois, dans le rôle de Jimmy Hoffa.

Pourtant, même avec ce casting de rêve, le projet ne parvient pas à trouver son financement. Paramount entre dans la danse mais pour une partie du budget seulement et pendant des années, Scorsese et ses producteurs font le tour des studios, ceux-ci leur claquant systématiquement la porte au nez, peut-être effrayés par les incessants aller-retours dans le temps décrits par le script, à travers plus de 50 ans d’histoire, et le fait qu’il va maintenant falloir trouver un moyen de représenter les personnages à différents moments de leur vie. Notamment De Niro, que l’on suit de la fin de la vingtaine à plus de 80 ans. Il est d’abord envisagé de maquiller les acteurs principaux (tous aujourd’hui âgés de 76 à 80 ans) pour les rajeunir, puis d’engager d’autres comédiens pour interpréter les personnages jeunes, mais aucune solution ne convient vraiment au réalisateur.

Le rajeunissement à la palette graphique

Celui-ci part alors tourner «Hugo Cabret», «Le loup de Wall Street», puis «Silence». Au beau milieu du tournage de ce dernier, son directeur de la photo, Pablo Helman, lui propose alors la solution du rajeunissement digital, technique de plus en plus prisée à Hollywood, depuis celui de Brad Pitt dans «L’étrange histoire de Benjamin Button», jusqu’à Samuel Jackson dans «Captain Marvel» et Will Smith dans «Gemini Man». Scorsese commence par rejeter l’idée, craignant que le côté technique, avec combinaisons et casques couverts de capteurs, n’interfèrent avec le jeu des comédiens. Mais son chef op’ reviendra à la charge quelques semaines plus tard avec une solution élaborée par la compagnie des effets spéciaux ILM, moins lourde techniquement, mais nécessitant plus de travail du côté des images de synthèse. De quoi faire exploser le budget, rendant son financement encore plus compliqué… d’autant plus que Paramount décide finalement de retirer ses billes.

C’est là que Netflix entre en jeu. Voyant en «The Irishman» une belle carte à jouer, capable non seulement de séduire de futurs abonnés, mais aussi de décrocher quelques statuettes dans la course aux Oscars, Reed Hastings propose alors de couvrir l’ensemble du budget – 160 millions de dollars, soit l’équivalent d’un film de super-héros Marvel –, le plus important jamais alloué par la plateforme. Scorsese se retrouve alors face à un dilemme: accepter la proposition, au risque de se mettre à dos la profession, face à la guerre de plus en plus acharnée entre le cinéma et la plateforme, ou faire définitivement une croix sur son projet… Epaté par la prise de risque de Netflix, face à des studios hollywoodiens de plus en plus frileux, il n’hésite pas longtemps.

En 2015, un test grandeur nature est alors organisé dans un petit local à New York, où De Niro rejoue une scène des «Affranchis», 25 ans plus tard. Objectif? Retravailler digitalement le visage de l’acteur pour lui redonner son teint d’antan. Les deux séquences sont alors visionnées en parallèle, et l’équipe tombe d’accord: le film est faisable! «The Irishman» est enfin sur les rails.

3h30 de bonheur

Aujourd’hui, après 117 lieux de tournage différents, 319 scènes montées, 102 changements de costumes pour De Niro et un an de travail rien que pour rajeunir les comédiens, sans compter la quarantaine de coups de fil nécessaires pour convaincre un Joe Pesci qui ne voulait pas sortir de sa retraite, le film est enfin là: une fresque monumentale de 3h30, remarquable travail de construction qui brasse les décennies comme un jeu de carte, sans que l’on ne soit jamais perdu. Et si les visages rajeunis paraissent parfois un peu figés sous les coups de pinceaux numériques, l’illusion est bien là, servant à merveille le propos d’un film évoquant paradoxalement la vieillesse et la cruauté du temps qui passe, à mesure que Frank Sheeran se penche sur son passé, évoque ses regrets face aux peines causées à autrui et à tous ces mauvais choix pris au cour de son existence… Avec son rythme dilué, baignant dans une mélancolie contemplative – Scorsese prend son temps pour traiter ces thématiques qui lui sont chères –, «The Irishman» n’a peut-être pas l’ampleur des «Affranchis», ni l’exubérance de «Casino», mais le tout est emballé avec suffisamment d’énergie, de fougue et de maestria pour ne pas laisser au spectateur voir le temps passer.

Reste maintenant à celui-ci de choisir son camp: saisir la chance de voir ce fascinant requiem mafieux sur grand écran, dans le noir et dans des conditions de projection irréprochables; à la maison, avec le ronronnement du lave-vaisselle dans la cuisine et les enfants qui se chamaillent en bruit de fond; ou sur son smartphone, dans le bus, en se rendant au boulot, à coup de quelques séquences par jour… A vous de voir.

Christophe Pinol