Orlando Bloom ferait partie des acteurs pressentis pour interpréter le rôle de Joe Exotic dans une adaptation cinéma du documentaire déjà culte de Netflix. Sorti le mois dernier, «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» suit la vie d'un éleveur de tigres, emprisonné pour avoir tenté de faire assassiner l'activiste pour les droits des animaux Carole Baskin.

D'après le journal «The Sun,» la 20th Century Fox serait en phase de préparation pour un film adapté de cette histoire haute en couleurs, et la star de «Pirates des Caraïbes» serait un des choix favoris du studio.

«Tiger King» est l'histoire parfaite

«Tous les tournages sont bloqués pour le moment mais les studios envisagent déjà de préparer des projets qu'ils pourront tourner dès que possible et ils pensent que Tiger King est l'histoire parfaite. La popularité de la série est sans précédent et ils estiment qu'un film sur le sujet pourrait être encore plus incroyable. Il pourrait faire la lumière sur des détails qui n'ont pas été montrés dans la série Netflix. Et ils pensent qu'Orlando pourrait donner vie à Joe à l'écran», a indiqué une source proche du projet à la publication.

La bande-annonce de «Tiger King» («Au royaume des fauves», en français)

Joe Exotic, qui est emprisonné en Oklahoma, a fait savoir aux réalisateurs du documentaire, Eric Goode et Rebecca Chaikin, qu'il aurait choisi soit Brad Pitt soit David Spade pour l'incarner, tandis que son ex-mari, John Finlay, aurait préféré voir Shia LaBeouf ou Channing Tatum.

Cover Media