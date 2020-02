Lausanne sera la capitale de l'amour, du 4 au 8 mars. L'amour sur écran large. Les Rencontres du 7e art ont choisi cette thématique à explorer à travers 49 films, comme «Casablanca», «La leçon de piano», «Le secret de Brokeback Mountain», «Notting Hill» ou «Jules et Jim». «J'avais envie d'avoir un regard sur le comportement amoureux. Depuis l'arrivée d'Internet, il a beaucoup évolué. Et sans les histoires d'amour, il n'y a pas de cinéma», décrit Vincent Perez, président de la manifestation.

Le but des Rencontres étant d'échanger, de nombreux invités seront présents pour parler du processus créatif et du processus de production de la fabrication des films. Isabella Rosselini présentera notamment «Blue Velvet» de David Lynch, et Roland Joffé son film primé à Cannes «The Mission», respectivement le 6 et le 8 mars au cinéma Capitole. Luca Guadagnino (4 mars), Cédric Klapisch (5) et Bertrand Blier (6) donneront des masterclasses à l'ECAL. Au sujet de ce dernier, Vincent Perez annonce qu'une soirée hommage lui sera consacrée. «On est tellement heureux de l'avoir. C'est un immense poète», déclare-t-il.

Un invité de marque à confirmer

Thomas Bidegain, Valeria Bruni Tedeschi, Patrice Leconte et Matthieu Chedid figurent aussi au programme, dont les détails seront mis en ligne le 19 février. D'autres personnalités du cinéma partageront leur passion du 7e art: Irène Jacob, Valeria Golino, Aure Atika, Ana Girardot, Rossy de Palma, Danièle Thompson, Niels Schneider, Anaïs Demoustier, Pascal Greggory, Pauline Gygax, Elsa Zylberstein, Marie Gillain ou encore John Collee.

Contrairement aux deux premières éditions, aucun Américain n'est à l'affiche. La faute aux dates du festival. «Les Rencontres se déroulent juste après les Oscars. Avant, tout le monde à la tête à ça et n'a pas envie de se projeter dans autre chose. Une fois que c'est passé, les gens commencent à s'intéresser à nous, mais c'est trop tard!» explique le président de la manifestation, qui dit toutefois attendre encore une (grosse) confirmation.

La passion du cinéma avant tout

Vincent Perez a imaginé les Rencontres du 7e art en 2018 en collaboration avec la Cinémathèque suisse. Il n'y a pas de compétition, c'est la passion du cinéma qui compte avant tout. «Dans mon passeport, il est écrit que je suis originaire de Penthaz, rappelle l'acteur. Et il se trouve que c'est là qu'il y a les archives de la Cinémathèque. Ça a été le déclic. Je suis né à Lausanne, je suis allé à l'école au Valentin, j'ai grandi entre Cheseaux, Penthaz et Morges. C'est ma région, et ce qui me fait le plus plaisir c'est de faire découvrir aux gens d'ici des grands films et de leur faire vivre de grands moments.»

Laurent Flückiger