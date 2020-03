Particulièrement à risque de succomber à l'épidémie de coronavirus, les personnes âgées doivent rester confinées.

Alors pour détendre l’atmosphère et mettre l'ambiance, un EMS a trouvé une idée surprenante. Le personnel de cet établissement situé à Bryn Celyn en Angleterre a organisé une partie d’hippo glouton grandeur nature pour occuper ses résidents. Sur leurs chaises roulantes, ceux-ci se sont amusés à attraper les balles colorées à l'aide de manches à balais et de caisses en plastique.

Une idée de génie qui a eu l'effet escompté comme en témoignent les éclats de rire et les sourires radieux dans cette vidéo postée sur Twitter par une journaliste de la BBC.

Celle-ci profite d'ailleurs de cette publication pour relayer un appel à l'aide de l'EMS. «Pendant que vous appréciez cela, sachez que l'établissement recherche des personnes attentionnées qui peuvent se retrouver sans emploi à cause du coronavirus. Ils ont besoin de forces supplémentaires», écrit-elle en commentaire.

Omg Bryn Celyn Care Home in south Wales does self isolation human hungry hippos ???? ???????????????????????????? pic.twitter.com/PJvSyZVwAw