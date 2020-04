Quelle bonne idée a eu le musée Getty de Los Angeles! Il a proposé aux internautes de reproduire leur œuvre d'art préférée avec trois objets ou personnes qu'ils trouvaient chez eux. Le défi a rapidement pris.

Des quatre coins du monde, les confinés ont fait preuve de beaucoup d'imagination et on souvent mis à contribution leurs animaux de compagnie ou leurs enfants. Et on peut le dire: c'est devenu n'importe quoi, et très drôle!

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.



???? Choose your favorite artwork

???? Find three things lying around your house?

???? Recreate the artwork with those items



And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V