Des contes du monde entier pour s'évader. C'est le projet commun de l'office de l'intégration de Sion et région, l'association des Rencontres d'ici et d'ailleurs et l'association Pépites d'or. Les capsules vidéo sont accessibles dès lundi à la population valaisanne.

«Les cultures ont énormément de récits qui transmettent des valeurs universelles», explique à Keystone-ATS Izabella Mabillard, médiatrice interculturelle et fondatrice de l'association Pépites d'or, qui oeuvre pour la valorisation des compétences des femmes. Ce sont ceux-là qui ont été choisis.

Lundi, le premier conte publié sur la page Facebook de Rencontres d'ici et d'ailleurs (Redida) est polonais. La vidéo débute avec une berceuse chantée en russe par Rimma, originaire du Tatarstan, puis se poursuit en français, et parle de l'amour d'un père pour son nouveau-né. Une dizaine d'autres capsules sont prêtes à être diffusées ou en cours de montage, selon Izabella Mabillard. La majorité sont des contes d'ailleurs, mais deux d'entre eux sont valaisans.

https://www.facebook.com/redidaredida/videos/242319753666096/

Redida est une association partenaire de l'office de l'intégration, qui vise à promouvoir la diversité culturelle dans la région de Sion. Sa page est accessible à tout un chacun.

Des contes issus d'un spectacle

«Ces récits sont tirés d'un spectacle à deux voix dans lequel des conteurs de diverses origines s'unissent à une conteuse professionnelle francophone», détaille Izabella Mabillard. Un spectacle qui a rencontré beaucoup de succès en Suisse romande.

Contactée par la Ligue pulmonaire neuchâteloise et la start-up valaisanne Obeeone dans le cadre d'un projet de soutien aux 65 ans et plus, l'association valaisanne a réadapté son projet. Des membres de Pépites d'or se sont alors enregistrées depuis chez elles récitant en français leur conte. «Ces récits, elles les offrent à la société qui les a accueillies», ajoute Izabelle Mabillard.

L'office de l'intégration de Sion et région a voulu faire profiter la population valaisanne de «ces vidéos qui renouent avec la tradition des histoires racontées à la veillée», note-t-il dans un communiqué. «Nous avons été convaincus par cette initiative qui offre à la population locale une fenêtre sur d'autres cultures et traditions orales», ajoute Sibylle Bochatay, déléguée régionale à l'intégration. (ats/nxp)