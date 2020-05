La date de sortie de «No Time To Die», la 25e aventure de James Bond au cinéma, va-t-elle à nouveau changer? Initialement annoncée pour décembre 2019, la sortie du nouveau «007» avait été repoussée à avril 2020, en raison d'un changement de réalisateur.

Mais en mars dernier, en raison de la crise du coronavirus, le retour de Daniel Craig dans le smoking de l'agent secret avait une nouvelle fois été changé et fixé à décembre prochain.

Sauf que la crise du coronavirus n'étant pas prête de s'arrêter, la MGM n'est pas certaine que les cinémas pourront accueillir tout le public espéré en fin d'année. Un nouveau report serait en passe d'être annoncé : «No Time To Die» sortirait en avril 2021, à une date précise pas encore fixée.

Risque zéro

James Bond n'est pas la seule victime du coronavirus. Nombre de sorties ont ainsi été repoussées en 2021 par les sociétés de productions qui ne veulent prendre aucun risque concernant des films ayant coûtés des millions de dollars. Ainsi, le budget de «No Time To Die» - 250 millions de dollars - justifie pleinement que sa sortie mondiale soit soignées aux petits oignons.

D'autant que la MGM compte beaucoup sur ce nouveau «007», après les avis élogieux formulés par les quelques rares privilégiés à avoir pu le voir en mars dernier, en séance privée.

Record pas battu

Si «No Time To Die» était repoussé à avril 2021, ça ne serait pas, pour autant, la plus longue durée entre deux sorties de «Bond»: en effet, il s'était écoulé 6 ans, 3 mois et 30 jours entre «Permis de tuer» (1989) et «Goldeneye» (1995). Mais les nerfs des fans et leur impatience sont assurément mis à rude épreuve.



Laurent Siebenmann