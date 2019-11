Nikita Mandryka, créateur du Concombre masqué et de ses aventures potagères, a reçu vendredi soir à Genève le Grand Prix Töpffer 2019 doté de 10'000 francs. L'auteur et dessinateur a été récompensé par la Ville et le canton pour l'ensemble de son oeuvre.

Installé depuis longtemps à Genève, Nikita Mandryka, 79 ans, est aussi le co-fondateur de l'«Echo des Savanes». Il a dessiné pour Spirou, Vaillant et Pif. Son dernier projet intitulé «Cosmic Stories», une reprise du modèle des Comics américains est à voir dans le Cube de la Haute école d'art et de design (HEAD).

Le Prix Töpffer Genève, qui récompense le meilleur album publié entre septembre 2018 et septembre 2019 par un Genevois revient à Helge Reumann pour «SUV». Cet album à l'écriture graphique très forte revient sur les thèmes favoris de l'auteur, soit la violence urbaine et la nature austère domptée par l'homme. Ce prix est également doté de 10'000 francs.

Enfin, le prix Töpffer de la jeune bande dessinée qui soutient la relève locale en récompensant le projet non publié d'un auteur de moins de 30 ans a été attribué à Jeff Délez, 22 ans, pour «Quelques bribes éparpillées par-ci, par-là». Le jeune artiste s'intéresse au rapport à l'espace avec une obsession du détail. Le prix est doté de 5'000 francs. (ats/nxp)