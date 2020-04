Teresa Mistretta, une institutrice du New Jersey, a construit un petit musée pour son cochon d'Inde, Maisie, comme le rapporte Sad And Useless. Picasso, De Vinci, Munch, elle a revisité quelques-unes des oeuvres des plus grands peintres avec une grande imagination.

Confinée, alors que son compagnon est soigné à l'hôpital (pour une urgence qui n'a rien à voir avec la Covid-19), l'Américaine dit avoir eu besoin de s'occuper. Elle raconte que Maisie s'est arrêtée devant chaque tableau. Mais impossible de s'avoir si le cochon d'Inde a aimé ou détesté.

Au vernissage, Maisie était seule. Et aucune coupe de champagne n'apparaît à l'image. Ceci explique peut-être l'air condescendant que le petit animal semble avoir sur chaque photographie.

L. F.