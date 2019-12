D'étranges vidéos sur lesquelles hommes et femmes tentent de soulever une chaise, la tête appuyée contre un mur déferlent depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Il s'agit en réalité du défi de la chaise, le «chair challenge» devenu viral pour une raison étonnante. Seules les femmes y parviendraient!

Concrètement, le jeu consiste à se tenir à une distance égale à deux fois la taille de son pied d'un mur, poser sa tête contre ce dernier en abaissant son dos pour former un angle droit, prendre une chaise à deux mains, plaquer l'assise contre son buste et se relever. La plupart du temps, les hommes restent bloqués.

Si la gente féminine a plus de facilité que les hommes, l'explication serait scientifique, selon le médecin portoricain Juan Rivera.

En cause? La masse abdominale en moyenne plus importante chez les hommes, mais aussi le centre de gravité situé un peu plus bas chez les femmes.

Le défi, lancé en 2009 sur Youtube redevient populaire dix ans plus tard sur les réseaux sociaux.

Laura Juliano