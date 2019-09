Vaud: l'exposition AILYOS Des œuvres sont à découvrir jusqu'en octobre dans la région d'Aigle, de Leysin et des Mosses. L'art et la nature s'y entremêlent.

Ailyos, derrière ce nom farfelu se cache un événement artistique réunissant les communes d’AIgle, de LeYsin et des mOSses. Pour la deuxième année, les artistes sont invités à s’exprimer en pleine nature. Libres à eux de définir l’endroit où ils souhaitent exposer leur art, entre villes, lacs et montagnes. Pour le commissaire d’exposition, Nicolas Vaudroz, c’est une fois les vœux d'emplacements communiqués que le job d’organisation devient bien plus lourd que pour une manifestation au cadre déterminé et restreint. Chaque site demande des permissions particulières, des communes, des propriétaires et des protecteurs de l’environnement.

Une girafe et des icebergs

Pour cette édition, une thématique est venue se présenter naturellement à l’arrivée des œuvres: celle du réchauffement climatique et de l’implication de l’homme dans celui-ci. Nicolas Vaudroz cite en exemple une girafe qui monte - et s'illumine depuis début septembre - sur hauts de Leysin pour échapper aux chaleurs des plaines ou encore des icebergs mourants sur le lac Lioson.

Marcher pour s'approprier l'art

L’idée des organisateurs est d’inciter les visiteurs à se promener pour découvrir l’art et les paysages environnants: «Quand il faut marcher et que ce n’est qu’après un effort qu’on découvre une création, on peut plus facilement se l’approprier et rentrer en lien avec. Notre but est d’ailleurs d’avoir des œuvres avec une porte d’entrée pour chacun, de l’enfant à l’amateur d’art contemporain» expose Nicolas Vaudroz.

Pour être certain de voir toutes les créations, il reste un mois. Si certaines œuvres seront pérennisées, en hauteur, l’exposition prendra fin au début du mois d’octobre, avec l’arrivée de la neige.