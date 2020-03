La pandémie de coronavirus perturbe également les chaînes de télévision. Hier soir, l'émission «120 minutes» s'est ainsi déroulée sans public, sur RTS1. Il en sera de même pour «Vivement dimanche» et «N'oubliez pas les paroles», sur France 2.

Sur C8, «TPMP» se déroulera également sans la présence du public. Sur la même chaîne, les émissions «Direct Auto», «Gym Direct», «Les Animaux de la 8», «De quoi j'me mêle» et «William à midi» sont carrément suspendues.

Feuilletons interrompus

Du côté de TF1, le tournage du jeu d'obstacles «Ninja Warrior» est reporté à une date non déterminée. Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere devaient débuter la production le mois prochain à Nice (F). La Une a également interrompu les prises de vues de son feuilleton quotidien «Demain nous appartient». France 2 a fait de même avec «Un si grand soleil».

Enfin, «Quotidien» continuera à se tourner avec du public. Mais celui-ci sera drastiquement restreint et contrôlé médicalement à l'entrée du studio, explique TMC.

Aux Etats-Unis également, les grands talk-shows vont s'arrêter. En particulier ceux tournés à New York, tels «The Tonight Show» de Jimmy Fallon, «Late Night with Seth Meyers», «Late Show with Stephen Colbert», «Jimmy Kimmel Live», le «Wendy Williams Show» et «Late Late Show» de James Corden.



Laurent Siebenmann