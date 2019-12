Il lui aura fallu 37 ans pour revenir sur Terre, retrouver son ami Elliott. Par la grâce d'une publicité de 4 minutes pleine d'émotion, ce bon vieux E.T. l'extraterrestre pose à nouveau son vaisseau sur notre planète puis découvre que son copain a bien grandi. Et qu'il est désormais père de famille. Comme E.T., d'ailleurs...

En 240 secondes, «A Holiday Reunion» réussit ce à quoi les enfants de 1982 ne croyaient plus: le retour d'E.T, la créature imaginée par Steven Spielberg.

Force est de constater que le coeur des fans bat la chamade devant ce court-métrage signé Lance Acord (directeur de la photographie sur le film «Lost in Translation») qui est un concentré d'émotions.

Pour notre part, on retiendra le bref instant où Elliott (toujours interprété par Henry Thomas) prend E.T. dans ses bras, ému de le savoir lui aussi papa.

Bref, un petit cadeau de Noël inattendu et, ma foi, charmant.



L.S.