C'est un nouveau record mondial aux enchères pour une planche de Franquin. Samedi, à la maison Artcurial à Paris, «La pirogue» s'est vendue à 337 600 euros ( 358 983 francs ). Il s'agit d'un dessin à l'encre de Chine réalisé pour la couverture du recueil Spirou n°49 (1954).

On peut y apercevoir le Marsupilami, cet animal énigmatique et espiègle issu de l'imaginaire du Belge Franquin, suspendu à une liane, espionnant Spirou et Fantasio partis à sa recherche sur une pirogue au coeur de la forêt vierge de Palombie.

Gros succès pour Hergé

La maison Artcurial a cumulé une somme de 1 379 170 euros ( 1 466 525 francs ), rapporte «Le Parisien». Chez le regretté André Franquin, la poétique planche tirée du Tome 1 d'«Idées Noires» (imaginée avec Gotlib) a changé de mains à 117 000 euros ( 124 410 francs ). Un dessin du «Sceptre d'Ottokar», le huitième album des aventures de Tintin, réalisé pour la couverture du journal «Le Petit Vingtième» (1938), a lui aussi eu un gros succès. Le marteau est tombé à 306 600 euros (325 000 francs) pour cette oeuvre à l'encre de Chine d'Hergé.

Le dessin du «Sceptre d'Ottokar» adjugé à 325 000 francs (Artcurial)

Un autre dessin des Hergé Studios, intitulé «L'île noire», avec un gorille s'apprêtant à lancer une pierre sur Tintin a créé la surprise. Il s'est envolé après une belle bataille d'enchères au téléphone à 39 000 euros ( 41 500francs ), multipliant son estimation par 39.

En revanche, une gouache d'Albert Uderzo, disparu durant le confinement, montrant Astérix et Obélix, réalisée pour la couverture de l'album à colorier «Punch», édité en 1966, n'a pas trouvé preneur.

