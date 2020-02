Voici une petite pépite comme on en retrouve parfois sur le web. En l'occurrence, cet étrange animal mi-chien mi-cheval aux airs sataniques a beaucoup fait réagir les réseaux sociaux.

«C'est un monstre de cochon démon effrayant», pouvait-on lire notamment. Evidemment, il s'agit d'une illusion d'optique. En prenant quelques instants pour observer l'image, on finit par remettre les choses -ou la tête - à l'endroit.



L.S.

This really messed with my head for a few minutes before I realised pic.twitter.com/HiFaDG6DCy — Lesley (@dancingfool75) February 3, 2020

All I’m seeing is a monster .... help me see the cute thing PLEASE — GillyDee (@gill_deacon) February 3, 2020

OMFG...I was like KILL IT, then...oh what a cutie ???? — I'm only here for the GIFs (@just_mark_now) February 3, 2020