Le suicide apparent d'une jeune participante d'une émission de téléréalité au Japon a provoqué une onde de choc et relancé dans le pays le débat sur des mesures plus sévères contre le harcèlement sur internet, dont la jeune femme était victime.

Hana Kimura, 22 ans, était l'un des six participants de l'émission populaire Terrace House, diffusée sur Netflix au Japon et à l'étranger. Son décès a entraîné l'annulation de la saison en cours.

Dans cette émission filmant de jeunes célibataires en colocation dans un luxueux appartement de Tokyo, cette catcheuse professionnelle aux cheveux roses avait vite capté l'attention des téléspectateurs.

Torrents d'insultes

Mais elle était également rapidement devenue la cible de torrents d'insultes sur internet, avec des commentaires tels que «tout le monde sera heureux quand tu ne seras plus là». Sa mort, annoncée le 23 mai, a déclenché une tempête de réactions de ses fans sur les réseaux sociaux, appelant le gouvernement a agir immédiatement contre le cyberharcèlement.

Pétition en ligne

Une pétition en ligne lancée par un ancien athlète olympique japonais a également collecté plusieurs dizaines de milliers de signatures, pour réclamer que les réseaux sociaux et les fournisseurs d'accès à internet puissent être tenus responsables s'ils ne coopèrent pas à la lutte contre le harcèlement en ligne.

The Incident that took Hana Kimura life. This incident was the one that got Hana to be cyber bully.#HanaKimura #riphanakimura #stardomwrestling pic.twitter.com/V2PkyYwhbD