Une soirée consacrée à l'envers (voire l'enfer) du décor de la Fête des vignerons, ce mercredi 18 décembre sur RTS1. Un premier documentaire, à 22 h 20, «Dans les coulisses de la Fête des Vignerons», revient sur la création artistique de la grande manifestation vaudoise qui s'est déroulée cet été. Le deuxième, «Ora et Labora» (qui est la devise de la Confrérie des vignerons, «Prie et travaille») évoque également le processus de création, mais au sens organisationnel. Il décrit une relation très particulière, celle entre le commanditaire de la Fête, la Confrérie des vignerons représentée par son abbé-président François Margot et le metteur en scène, Daniele Finzi Pasca. Une histoire d'amour qui finit mal.

Les réalisateurs du documentaire, Daniel Bovard et Pierre-Yves Mingard, avaient déjà tourné les coulisses d'une autre relation hors normes à Vevey. Celle de deux municipaux que tout devait opposer, le radical Yves Christen et le socialiste Pierre Chiffelle mais qui, quasi en secret, étaient devenus de grands complices. Sauf que cette fois, c'est l'inverse qui se produit, même si aucun scénario n'était écrit à l'avance.

300 heures d'images

Après avoir été sollicités par la Confrérie pour travailler sur les archives des anciennes Fêtes, dont les premières images filmées remontent à 1905, les deux réalisateurs se sont dits qu'il serait intéressant de documenter celle qui se préparait. Ils ont alors obtenu l'autorisation de filmer tout le processus, assistant depuis 2011 à d'innombrables réunions, accumulant 300 heures d'images.

Ce qu'ils ont vu évoluer et qui les a marqués, c'est donc la relation de ce couple de travail. L'abbé-président a d'abord les yeux de Chimène pour le metteur en scène qu'il a choisi, le Tessinois Daniele Finzi Pasca. Ce dernier aussi veut faire schmolitz avec tous les membres de la Confrérie à peine arrivé. Il est pourtant averti. Contrairement à un spectacle «classique», ici il n'a pas carte blanche. La Confrérie (donc Margot) a son mot à dire sur à peu près tout. Mais il l'accepte. À ce moment-là.

Avertissements précoces

Le film (sans aucun commentaire) nous montre également que, dès le début, les craintes que cette édition souffre d'un certain gigantisme étaient présentes. Un membre de la Confrérie avertit dès 2011 que le budget de la Fête n'a cessé de doubler à chaque fois et que, celui de 1999 étant de 55 millions, pas question que celui de 2019 soit de 110. C'est pourtant ce qui arrivera.

Ce documentaire, marqué par une réelle tragédie humaine puisque l'épouse de Finzi Pasca est décédée durant la création de la Fête, nous fait comprendre que cette manifestation est une énorme machine qui, en grande partie, reste faite par des amateurs. L'absence même d'un producteur se révélera catastrophique, surtout au moment où l'on se rendra compte que, pour la première fois de l'histoire de la Fête, les billets se vendent difficilement. Le déficit guette, mais personne ne pourra l'empêcher: une autre première.

Accouchement dans la douleur

L'inquiétude de Margot va nourrir celle de Finzi Pasca et réciproquement. Les tensions au sein du couple vont naître et s'amplifier, mettant le feu à la maison puisque Finzi Pasca finira par ne même plus communiquer avec les autres créateurs romands du spectacle. C'est à un point tel que, si l'on avait pu voir ce film avant, on aurait pu craindre pour l'existence même de cette édition. Pourtant, elle a eu lieu et fut, aux yeux de beaucoup, un grand moment. Les critiques n'ont pas manqué et le bilan financier, encore non définitif, ne devrait pas être bon. Mais le couple formé par l'abbé-président et le metteur en scène a accouché de cette Fête. Aujourd'hui, le divorce est consommé et Finzi Pasca est parti sur d'autres spectacles, laissant la garde de l'enfant à Daniel Margot. C'est cela que raconte ce film.

La Fête n'a jamais été facile

Ce malaise est-il propre à cette édition, dont le gigantisme est peut-être anachronique à une époque où la décroissance est à la mode? «Jamais l'organisation d'une Fête des vignerons n'a été un long chemin tranquille», précise au matin.ch Sabine Carruzzo, historienne de la Confrérie. «En 1999, François Rochaix avait menacé de partir, il y a eu des tensions en 1977, en 1955. En 1927, le metteur en scène a même été limogé une semaine avant la Fête! Mais à chaque fois, chacun est allé au-delà de ses limites.»

La prochaine édition sera-t-elle écolo, moins chère? La particularité de la Fête des vignerons de n'avoir lieu qu'une fois par génération fait qu'il est impossible de le prévoir, tout comme il est difficile de retenir les leçons des précédentes éditions.

Michel Pralong