Que deviendraient nos séries préférées si elles étaient tournées (ou dessinées) en ce moment, alors que la pandémie de Covid-19 est en cours? Elles seraient bien différentes. Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Ross et Chandler de «Friends» ne seraient pas assis sur le canapé du Central Perk mais en Skypero («Visual Friends»), «Les Simspon» deviendraient «Les symptômes» et «The Office» changerait évidemment son nom – et son histoire – pour «The Home Office».

Ces huit affiches sont l'oeuvre d'un graphiste slovène appelé Jure Tovrljan.

L. F.