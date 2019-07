Les préparatifs vont bon train dans le sud de l'Italie dont deux régions s'apprêtent à accueillir les équipes de tournage et les acteurs du prochain James Bond, 25e opus de la série avec Daniel Craig dans le smoking du célèbre agent 007.

La ville de Matera, en Basilicate, capitale européenne de la culture 2019, et Gravina di Puglia, dans les Pouilles, ont été choisies par la production pour servir de théâtre à plusieurs scènes du film, selon les sites internet des deux communes du sud de la péninsule.

Plusieurs séqueneces sur le site de Gravina

«Après avoir accueilli plusieurs productions nationales et internationales, nous allons affronter James Bond», s'est réjoui le maire de Gravina di Puglia, Alessio Valente. Si les détails et les dates du tournage sont encore tenus secrets, le site de Gravina indique que la commune sera concernée pendant les mois «d'août et de septembre» par plusieurs séquences du film qui n'est encore connu que sous le nom de code «Bond 25».

«La phase cruciale approche», a précisé Alessio Valente dans un communiqué publié mardi après une réunion en mairie à laquelle ont participé les représentants de Lotus Production Srl, chargée de la production déléguée pour l'Italie du nouvel épisode des aventures du héros créé par Ian Fleming.

Selon des indiscrétions parues dans la presse locale, il semblerait que ce ne soient par les célèbres Trulli, emblématiques habitations à toit conique des Pouilles, qui intéressent la production mais une gare ferroviaire située sur la commune.

Maisons troglodytes de Matera

L'acteur britannique Daniel Craig, qui endossera pour la 5e (et dernière fois) le costume de 007, devrait aussi réaliser dans l'été quelques scènes d'actions dans la cité millénaire de Matera, en Basilicate.

Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, Matera est connue pour ses maisons troglodytiques en pierre creusées à flanc de ravins dont certaines ont été transformées en boutiques ou en hôtels de luxe.

Matera a déjà servi de décor pour d'importantes productions cinématographiques dont «L'Evangile selon Saint Matthieu» (1965) de Pier Paolo Pasolini ou «La Passion du Christ» (2004) de Mel Gibson.

L'Italie a déjà accueilli à plusieurs reprises des tournages de James Bond: sur les rives du Tibre à Rome pour le récent «Spectre» ainsi qu'à Sienne, Venise, en Sardaigne ou sur les montagnes de Cortina d'Ampezzo (Vénétie).

Les acteurs et actrices Rami Malek, Naomie Harris, Léa Seydoux et Ben Whishaw figureront au générique du 25e épisode réalisé par l'Américain Cary Fukunaga, et dont la sortie est prévue en avril 2020. (afp/nxp)