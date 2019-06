Laura Laune dans «Le diable est une gentille petite fille», jeudi 20 juin, à 21 h. Infos et billetterie: morges-sous-rire.ch .

Elle avoue être timide dans la vie de tous les jours. Et face à son visage angélique, on imagine très bien la Belge de 32 ans rougir après avoir entendu un gros mot. Mais attendez de voir les horreurs qu'elle se permet sur scène!

Laura Laune est une complice de Jérémy Ferrari, qui pratique l'humour noir et trash. Et ceux que ça dérange ne se privent pas de lui faire savoir. «J'aime beaucoup les insultes gratuites, ça me fait beaucoup rire», nous a-t-elle raconté lors de notre rencontre à Lausanne. Mais elle ne s'autocensurera pas pour autant, assure-t-elle. Son spectacle de ce jeudi soir à Morges-sous-rire, intitulé «Le diable est une gentille petite fille», est tout de même déconseillé aux moins de 14 ans. (Le Matin)