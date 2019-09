Vous avez envie de vous glisser dans la peau des protagonistes de «Downton Abbey»? Alors profitez de l'occasion qui vous est offerte de dormir une nuit dans le superbe lieu qui lui sert de décor. En effet, le château de Highclere, dans le Hampshire en Angleterre, est proposé à la location sur Airbnb pour la date unique du 26 novembre. Ceci dans le cadre de la promotion pour la sortie du film inspiré par la série britannique à succès.

L'annonce a été postée sur Airbnb par Lady Carnarvon elle-même, propriétaire actuelle du domaine avec George Herbert, 8e comte de Carnarvon. «Pour une nuit seulement, vous pourrez dormir dans une des chambres iconiques du château et avoir l'opportunité de vivre comme un Lord ou Lady d'une demeure seigneuriale», peut-on lire sur le site de location entre particuliers.

Le séjour est proposé pour deux personnes, qui seront traitées «royalement» selon l'annonce. «Pendant votre séjour, vous passerez une soirée exclusive en sirotant un cocktail dans le salon, suivi d'un dîner traditionnel avec le comte et la comtesse de Carnarvon; un dîner servi dans la salle à manger par le majordome de Highclere Castle», explique le texte. «Après le dîner, un café vous sera servi à la bibliothèque avant de prendre possession de l’une des chambres du château équipée d’une salle de bains privative et offrant une vue sur les 300 hectares du parc.»

L'annonce précise encore: «avant de partir le lendemain, vous pourrez savourer un délicieux petit-déjeuner avant une visite privée du vaste domaine du château de Highclere. De plus, vous recevrez un cadeau spécial de Lord et Lady Carnarvon afin que vous puissiez profiter d'un peu du château de Highclere à la maison».

Alléché(e)? Sachez que les réservations seront disponibles dès le 1er octobre à 13h (heure suisse). Pour pouvoir vous offrir ce petit plaisir, notez encore qu'il vous faut un compte vérifié sur Airbnb et que vous allez devoir débourser 150 livres, soit près de 190 francs suisses. Last but not least, une tenue adéquate est évidemment conseillée.