Ce nouveau trailer était attendu par tous les fans. Voici donc des images inédites de «The Rise of Skywalker», au terme d'une bande-annonce qui revient, deux minutes durant, sur les images fortes de la saga spatiale initiée par George Lucas.

On croit déjà savoir que l'Empereur (Ian McDiarmid) sera de retour. A-t-il survécu à l'explosion de l'Etoile de la Mort, à la fin du «Retour du Jedi»? Ou sera-t-il présent en tant que fantôme (chose surprenante pour un Sith!)?

Qui est réellement Rey (Daisy Ridley)? Kylo Ren (Adam Driver) est-il son frère?

Rey du côté obscur?

Ce nouveau trailer soulève également deux questions parmi les fans: Dark Vador sera-t-il intégré, d'une manière ou d'une autre, à cet épisode puisqu'on entend sa célèbre respiration dans cette bande-annonce?

Et Rey bascule-t-elle du côté obscur car on peut la voir armée d'un double sabre-laser à lames rouges (comme Darth Maul dans «La menace fantôme») et d'une tunique sith?

Réponses dans les salles de cinéma romandes le 18 décembre prochain.