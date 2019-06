Alors que le tournage du vingt-cinquième «James Bond» se poursuit actuellement aux studios Pinewood, les premières images de cette nouvelle aventure ont été dévoilées par les producteurs.

Dans une petite vidéo, on peut voir l'équipe du réalisateur Cary Fukunaga au travail en Jamaïque. C'est l'occasion d'apprécier le festival de couleurs que nous promet «Bond 25», dans des ambiances très réussies.

On aperçoit Daniel Craig (James Bond) en action mais aussi Jeffrey Wright (Felix Leiter) et Lashana Lynch (Nomi). Voilà qui démontre que les prises de vue se déroulent on ne peut plus normalement.

Et que ce film promet déjà de grands moments, avec de belles cascades et des explosions spectaculaires. Vivement le 8 avril 2020, date de sortie de «Bond 25» en Suisse romande!