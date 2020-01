Big brother is watching you. Selon un brevet déposé en 2019, Airbnb détient les droits pour concevoir un logiciel qui permettrait d'établir le profil psychologique d'un voyageur. But de la manoeuvre? Se prémunir contre les utilisateurs au comportement délictueux, expliquent nos confrères de Evening Standard.

Tout y passe

Il est vrai que certains hôtes, après location, constatent, impuissants, la dégradation de leur logement. C'est pourquoi la société Airbnb s'est dotée d'un logiciel redoutable qui peut compiler et analyser des éléments de la vie privée de ses voyageurs.

Comment cela fonctionne-t-il? Le fameux logiciel identifie tout document, message, site web, photos et vidéos concernant l'utilisateur. Sur cette base, ce dernier est évalué d'un point de vue comportemental. Les adresse électronique, comptes bancaires, numéro de téléphone, liens sociaux, chemin professionnel, etc. sont finement analysés par le logiciel traceur.

Une note déterminante

Sur cette base, il est possible d'établir un profil du demandeur, de détecter si certaines données fournies par ce dernier sont fausses et, même, de savoir si il consomme de la drogue ou s'il abuse de l'alcool. Si il a un passé de fraudeur, également. Une fois tous ces paramètres réunis par le logiciel, une note globale est donnée au client dont le caractère (antisocial, généreux, ouvert, névrosé, sympathique...) peut aussi être cerné.

Airbnb tient toutefois à préciser que si l'entreprise «détient un certain nombre de brevets, allant des listes de recherche à l'automatisation de la disponibilité des réservations, cela ne signifie pas nécessairement [qu'elle applique] en entier ni même en partie le contenu de ces brevets». Voilà qui est dit.



Laurent Siebenmann