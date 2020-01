L'année 2020 en fait réfléchir beaucoup sur la dernière décennie qui vient de s'écouler. Pour Malik Bentalha, elle a été décisive au niveau professionnel. L'humoriste de 30 ans, qui sera le 31 janvier 2020 à l'Arena de Genève avec «Encore», a réussi à se faire une place dans le monde du spectacle. C'est au bout du fil, alors qu'il sort de la salle de sport, qu'il nous raconte ses plus beaux moments comme les plus émouvants. De son rôle dans «Taxi 5», à son premier Olympia jusqu'à son moment le plus gênant. Il déballe tout.

Malik Bentahla, que représentent pour vous les dix dernières années?

Professionnellement, elles ont été les plus importantes et incroyables de ma vie. J'ai réalisé pas mal de mes rêves. A savoir: vivre de ma passion et rencontrer les gens que j'admire. Cette décennie a été très fleurissante et tout ça, c'est grâce au public.

Quels sont ces rêves dont vous parlez?

Remplir des salles, faire rire le public, jouer au cinéma, travailler avec des gens qui m'ont inspiré, comme Eric et Ramzy, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Omar et Fred, De Caunes et Garcia... Partir de ma petite province dans le Gard et arriver à Paris, pour finalement finir à l'Olympia, c'est incroyable.

Il y a eu pas mal de doutes au début?

Bizarrement, non. J'ai démarré très jeune. Comme dirait la légende Aznavour, j'ai quitté ma province à 18 ans et à cet âge on a zéro doute. Rien n'est impossible. On est un peu foufou quoi! Si c'était à refaire à 30 piges, je ne referais pas les mêmes choses.

Racontez-nous l'un de vos souvenirs les plus marquants de ces dix dernières années?

Il y en a trois qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est l'Olympia, en 2018. Pour un petit gars de province, ça représente beaucoup. C'était incroyable de faire quatre représentations qui affichent complet et de voir mes parents regarder les lettres rouges. Après, je dirais tourner dans «Taxi 5», en 2017. Il s'agit d'une de mes franchises préférées et avoir la possibilité de rentrer dans cette voiture et faire des dérapages, c'était un rêve de gosse. Et finalement, c'est lorsque j'ai porté la Coupe du monde dans les vestiaires de l'équipe de France, entouré de mes potes.

Votre rencontre préférée?

Alex Lutz, de loin. Il a changé ma vie. Il a été le premier à m'avoir repéré. Je n'avais pas d'appartement et il s'était porté garant. Il m'a trouvé du travail. J'ai été la nounou de son petit garçon. C'est quelqu'un qui m'a ramassé presque à la rue et qui m'a aidé. Je lui dois tout. Il est le grand frère que je n'ai jamais eu. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la fierté que j'ai ressentie lorsqu'il a gagné le César du meilleur acteur en 2019. Il a été la rencontre la plus déterminante de ma vie.

Le moment qui vous a le plus énervé?

Celui qui m'a bouleversé le plus a été les attentats du 13 novembre 2015. Je vivais à Rue de Charrone, à Paris. C'est l'endroit où a eu lieu l'attentat sur les terrasses. Cela s'est passé à 100 mètres de chez moi. J'étais à la gare de Lyon, de retour de tournée, et sur mon téléphone, j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Mon portable n'arrêtait pas de sonner, on me demandait si j'allais bien. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai allumé la TV. Je ne comprenais rien. Aujourd'hui, il s'agit d'un souvenir les plus marquants de ma vie.

Votre moment le plus gênant?

J'ai fait «Les Enfants de la télé» avec Laurent Ruquier en décembre. Samantha Fox était là et elle m'a invité à danser. Ce n'était pas prévu. Elle m'a pris les mains, elle me les a collées sur elle... J'étais vraiment gêné. Déjà, je suis un piètre danseur et puis surtout me retrouver devant une star, comme elle...

Votre plus gros trac?

Je pense que ça va être très bientôt. On peut parler du futur, non? Le 20 février, je vais jouer mon spectacle en direct sur TF1. C'est la première fois que j'ai le trac avant un événement, alors imaginez le jour J. J'en fais des cauchemars. Je me vois glisser ou me fracasser la gueule devant des millions de personnes. Je l'avais déjà fait pour W9, mais je m'étais dit: «Bon si je glisse, ça va. C'est W9.» Mais là, on parle de la plus grande chaîne d'Europe.

Qu'est-ce qui vous calme?

La bouffe! (Rires) Je n'ai jamais fumé quoi que ce soit, ni bu d'alcool de toute ma vie car je n'en ressentais pas le besoin. Donc mon péché mignon est la nourriture. Mais que des trucs bien pour santé, comme des Kinder Bueno, Sprite, M&M'ss. Tout pour garder la ligne!

Le moment dont vous vous réjouissez le plus en 2020?

L'écriture de mon premier film, «Jack Mimoun». C'est une comédie d'aventure familiale. Il y a aussi ma tournée internationale: je vais jouer pour des expatriés français au Japon, au Brésil, aux Etats-Unis.

Quelle est votre résolution pour 2020?

Je suis en plein dedans. A l'heure où je vous parle, je sors de la salle de sport. Je voudrais au moins avoir la ligne cette année. J'ai cette malédiction où je suis svelte avant les beaux jours et, dès que la chaleur arrive, je ressemble à un pop-corn. Ma résolution est de vivre un été où je peux me mettre torse nu. Eté 2020, je suis torse nu, je n'en ai rien à foutre!

Vous allez jouer ce soir à l'Arena avec votre spectacle «Encore», dites-nous en plus.

Je parle de plein de choses. Notamment des films et des émissions auxquels j'ai participés. Je reviens sur mon enfance. Je discute du véganisme, du bio, des salles de sport. Il y en a vraiment pour tout le monde. Le but de ce spectacle est que les parents viennent avec leurs enfants et que les grands-parents viennent avec leurs petits-enfants. C'est familial, et c'est une vraie fierté.

Fabio Dell'Anna