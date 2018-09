Stella McCartney est connue pour son engagement en faveur d'une mode responsable et durable, ainsi que sa volonté de défendre la cause animale. C'est pourquoi elle n'utilise ni cuir ni fourrure dans ses collections de prêt-à-porter. Et c'est donc tout naturellement que la styliste conserve les mêmes méthodes de travail lors de ses collaborations avec d'autres marques, comme ici avec le géant allemand Adidas.

La designer britannique s’est associée à Adidas pour créer la première gamme de baskets Stan Smith respectueuses des convictions végétaliennes, revisitant ainsi une chaussure emblématique devenue un incontournable dans le monde entier.

Fabriquées à partir de cuir végétal et de colles ne contenant aucune substance issue d’animaux, les Stan Smith végétaliennes ont un talon bordeaux et bleu marine. On peut y lire, le nom de sa créatrice, Stella McCartney, estampillé autour du motif Adidas. Et à la place des trois bandes iconiques de la marque sur le côté de la chaussure, on trouve des perforations en forme d'étoile.

Que ceux qui souhaitent se procurer ces baskets végétaliennes se préparent à y mettre le prix: le montant pour une paire s'élève aux alentours des 300 dollars. Visiblement, cela n'a pas découragé des milliers de passionnés: les commandes n'ont cessé d'affluer, si bien que le modèle serait désormais en rupture de stock.

Madonna en première ligne

Sans surprise, l'engouement autour de cette paire de baskets innovante a également gagné certaines célébrités. Parmi elles, Ellie Goulding et Madonna, notamment, présentes dans le magasin londonnien de la créatrice le jour où ces nouvelles Stan Smith furent dévoilées. Celle qu'on surnomme la reine de la pop en a d'ailleurs profité pour faire dédicacer les siennes par la créatrice et le célèbre tennisman américain, qui a donné son nom à la basket non moins renommée.

(Le Matin)