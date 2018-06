Mesdames, la robe que portait l’épouse du prince Harry pour la soirée qui a suivi ses noces vous a tapé dans l’œil? Bonne nouvelle, vous pourrez bientôt vous l’offrir. Enfin, presque et surtout à certaines conditions, rapportent les médias britanniques. La créatrice du vêtement, Stella McCartney ( médaillon), en proposera une copie dans son nouveau magasin situé à Londres dans le cadre de sa collection capsule «Made with Love».

Il faudra cependant être rapide, très rapide, pour espérer pouvoir s’en procurer une au prix de 3500 livres sterling (environ 4630 fr.). La styliste n’a prévu d’en produire que 46 exemplaires. La moitié de couleur blanche, l’autre de couleur noire. Et ce n’est pas tout. Pour faire partie des heureuses élues, il sera nécessaire d’envoyer un e-mail à l’adresse 23oldbond.store@stellamccartney.com et de croiser les doigts pour être sélectionnée et recevoir une invitation personnelle de Stella à venir acheter la robe.

Que celles à qui la chance n’aura pas souri et qui ont le porte-monnaie bien garni se rassurent. Un porte-parole de la créatrice et fille de Paul McCartney a confié au journal «The Independant» que la capsule «Made with Love» proposerait une collection de robes de mariées dès l’année prochaine. Encore un peu de patience avant de ressembler à une duchesse. (Le Matin)