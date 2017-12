Vous avez partagé leurs aventures tout au long de l’année dans nos pages. Vous avez suivi Lauriane Sallin, Miss Suisse, sur les routes marocaines, lors de son voyage humanitaire au volant de son camion. Vous avez voyagé sur la côte Amalfitaine avec Mariela Nova, Miss Suisse francophone. Vous avez admiré Yasmina Assal, Miss Suisse romande, au Festival de Cannes. Comme elles, cinq autres Miss de Suisse romande ont fait parler d’elles dans notre rubrique en 2017.

«Une vraie relation amicale»

Huit beautés, huit titres, mais surtout huit personnalités, huit trajectoires. Huit femmes, qui ne se connaissaient pas et que nous avons choisi de réunir pour un shooting au Grand Hotel Kempinski de Genève. Dès leur arrivée, elles se sont entraidées, se sont prêté des souliers, montré leurs tenues, donnés des conseils. Elles ont parfait leur maquillage ensemble. Avant de venir poser pour notre photographe, devant l’imposant sapin de Noël. Une coupe à la main ou, pour les deux plus jeunes, un chocolat chaud garni de guimauve ou de copeaux de chocolat. «On a toutes parlé de pas mal de choses. Il y a une vraie relation amicale qui s’est créée et qui va dans la direction contraire des gens qui disent que les femmes se crêpent toujours le chignon», se réjouit Lauriane Sallin.

Entre échange de comptes Instagram et de numéros de téléphone, elles se sont trouvé des affinités insoupçonnées: deux sont d’origine dominicaine, Miss Teenie et Miss Suisse ont en commun d’avoir vu leur règne prolongé d’un an. Venues séparément, les Neuchâteloises Yasmina Assal et Giulia Paone sont rentrées ensemble. Et surtout, la magie de Noël, elles la ressentent toutes. Elles nous ont confié à quel point elles aimaient cette fête et nous ont dévoilé leur programme. Avant d’unir leur voix aux nôtres pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël! (Le Matin)