Il y a ceux qui collectionnent les disques, d’autres les conquêtes et certains les chaussures. Ce sont ces derniers qui nous intéressent aujourd’hui. Plus précisément les collectionneurs de baskets, «sneakers» dans le jargon des initiés. Car si l’on peut penser qu’une paire de baskets est une simple paire de pompes de sport, c’est souvent faux. L’engouement autour de la culture sneakers – toutes marques confondues – est tel que des artistes réputés, des marques de luxe ou les marques elles-mêmes rivalisent d’idées pour faire grimper les enchères et le niveau de désirs.

Une communauté qui crée

Julian Bessant-Lamour, dit «Julz» est à la base de l’événement qui a lieu aujourd’hui au Casino de Montbenon. Accompagné de Louise-Anne Fort, attachée de presse, le collectionneur de 35 ans nous a reçus chez lui pour nous raconter la genèse de l’association. «En 2012, avec mon pote Fabrice Nadal, on a fondé le groupe Facebook Swisssneaks. À partir de la, on a eu envie de passer des réseaux sociaux à quelque chose de plus concret en organisant un événement francophone et romand autour des sneakers. À part à Zurich, il n’y avait pas ce genre de choses en Suisse.»

Le succès de la page grimpant, les garçons décident de franchir le cap en 2014 en organisant une première manifestation autour des baskets à l’espace DémART. Le succès est au rendez-vous, à tel point qu’aujourd’hui il faut viser des espaces plus grands pour pouvoir satisfaire la demande. Ce samedi, la journée dédiée à la culture sneakers ne tournera pas uniquement autour de l’achat et de la vente. C’est qu’autour de ce milieu gravitent bon nombre de créatifs.

Julz explique: «On n’axe pas tout sur la vente de sneakers et de vêtements, on est aussi dans une démarche culturelle. On prend grand soin de notre communication visuelle avec David Berguglia, et nous invitons des artistes à proposer des choses pendant les évents. L’artiste romand Simon Paccaud va faire une installation et on diffusera également les portraits vidéo que l’on a faits avec Tataki (ndlr: RTS).» De plus, durant la journée, différents DJ animeront le Casino de Montbenon, qui se muera en minigalerie avec une expo sur la Nike Air Max 95.

Une communauté qui grandit

Si vous rêvez d’acquérir une rareté, notez que plus de 30 exposants et vendeurs seront présents. Tous ont été sélectionnés par Julz, qui ajoute: «Les prix iront de 50 à 2000 fr. Ce que je veux dire, c’est qu’il y en aura pour toutes les bourses: de la paire hype, de la collaboration, du vintage, de belles choses pour homme, femme et enfants.» Une manifestation pointue, certes, mais réellement ouverte car on peut aisément dire qu’aujourd’hui tout le monde possède au moins une paire de chaussures de sport.

Louise-Anne, dernière arrivée dans l’association, a d’ailleurs, du haut de ses 23 printemps, fait son travail de bachelor sur le phénomène. «Cette communauté ne cesse de grandir», assure celle qui fait désormais la com pour Swisssneaks et qui est aussi rafraîchissante que bien dans ses pompes. Une parfaite représentation de l’esprit cool de la communauté des sneakers addicts. «Avant, je laissais mes paires dans leurs boîtes. Aujourd’hui, je ne garde plus que celles que je kiffe et je les porte», conclut Julz. Un point de vue, simple, basique à (re)découvrir aujourd’hui à Montbenon. (Le Matin)