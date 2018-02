Emma Heming Willis a intégré la célèbre agence Lions Model Management. L'épouse de Bruce Willis rejoint ainsi des stars comme Irina Shayk, Kate Upton, Stella Maxwell, Sara Sampaio ou encore Cameron Russel.

La top de 39 ans - qui possède sa marque de soins pour la peau vegan Coco Baba - a débuté sa carrière dans les années 1990. Elle a déjà défilé pour Chanel, Valentino ou encore Dior et a posé pour de prestigieux magazines comme «Vogue», «Marie Claire» ou «Elle», comme l'a rappelé le hollywoodreporter.com.

«The Lions représente des talents uniques et travaille avec eux pour construire des marques puissantes et personnelles, forgées par leurs passions», a déclaré Julia Kisla, cadre de l’agence, au site américain. Et d'ajouter: «Nous sommes ravis d’ajouter Emma Heming Willis à la liste de nos collaborateurs et de la soutenir dans sa mission en tant que mère, entrepreneuse, défenseuse d’un mode de vie sain afin de créer un monde où les femmes embrassent leur bien-être sans culpabilité.»

(Le Matin)