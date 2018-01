«Je suis tellement excitée et incroyablement fière d'annoncer que je fais partie de la nouvelle campagne publicitaire L’Oréal Paris Elvive World of Care», s'enthousiasme Amena Khan sur Instagram, où elle compte plus de 570 000 abonnés.

La mannequin britannique et musulmane a ainsi été choisie par L'Oréal comme ambassadrice pour promouvoir sa gamme de shampoings.

Un choix pour le moins audacieux puisque la jeune femme porte le voile et qu'on ne voit donc jamais ses cheveux. «Combien de marques font des choses pareilles?», s'interroge-t-elle auprès de Vogue UK. «Ils mettent carrément une femme voilée, dont vous ne pouvez pas voir les cheveux, dans une campagne de soins capillaires. Parce que ce que ce qu'ils valorisent réellement à travers cette campagne, ce sont les voix que nous avons.»

Amena Khan veut ainsi tordre le cou au cliché qui veut que les femmes qui cachent leurs cheveux s'en occupent moins que les autres. «Le contraire serait que celles qui montrent leurs cheveux ne s'en occuperaient que pour les montrer aux autres. C'est ce genre d'état d'esprit qui nous enlève notre autonomie et notre sentiment d'indépendance», explique-t-elle.

Et d'ajouter: «Mes cheveux sont une extension de ma féminité [...] C'est une expression de qui je suis.»

Avec cette campagne, Amena Khan espère inspirer les jeunes femmes voilées et leur permettre d'avoir quelqu'un à qui s'identifier.

(Le Matin)