Brian Johnson rejoindrait ses compagnons du groupe AC/DC pour une tournée mondiale en 2020. Le rockeur de 72 ans, qui a succédé à Bon Scott en 1980, avait été forcé de quitter son poste de chanteur du groupe en 2016 en raison de graves problèmes auditifs, lors de la tournée mondiale «Rock or Bust» de leur 16e album studio.

Après que les médecins lui ont conseillé d'arrêter de jouer en live pour ne pas aggraver les dégâts, il a été temporairement remplacé par le leader des Guns N' Roses, Axl Rose, qui a été le chanteur des derniers concerts du groupe.

Nouvel album en février-mars

Mais les stars de «Highway To Hell» devraient annoncer une énorme tournée mondiale cette année qui verra Brian Johnson revenir sur scène aux côtés d'Angus Young, 64 ans, pour la première fois depuis son départ, selon le journaliste australien Eddie McGuire.

Celui-ci a déclaré lors de son émission de radio «Triple M Melbourne Breakfast Show»: «Le plus grand groupe de rock de l'histoire de la musique australienne se reformera et jouera en Australie en octobre ou en novembre de cette année! Je dis qu’il y a, enfin qu’il y aura un nouvel album sorti par AC/DC en février ou en mars de cette année, mais aussi qu'AC/DC sera en tournée en Australie en octobre ou en novembre 2020, a poursuivi le journaliste. Et après beaucoup de travail et de recherches techniques, ils ont pu obtenir une aide auditive pour Brian Johnson, qui sera là.»

Avec le batteur Phil Rudd

Eddie McGuire a également annoncé que le batteur Phil Rudd, 65 ans, qui a quitté le groupe en 2014 en raison de problèmes juridiques, serait de la tournée: « Même Phil Rudd pourrait revenir dans le groupe, soit en jouant des percussions, soit en jouant de la batterie.»

Il y a un an et demi, Brian Johnson et Phil Rudd ainsi qu’Angus Young et son neveu Stevie Young ont été photographiés à l’extérieur des Warehouse Studios, à Vancouver. En se basant sur les photos, les fans ont supposé qu’AC/DC était en train de faire – ou du moins de planifier – un nouvel album, avec Brian Johnson et Phil Rudd, tous deux de retour dans le groupe.

AC/DC n'a encore rien confirmé, ni sur l'album, ni sur la tournée.

Cover Media / lematin.ch