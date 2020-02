Qui n'a jamais chanté «Il était un petit homme, pirouette, cacahuète...»? Des milliers d'enfants l'ont entonnée, racontant l'histoire de cette drôle de maison en carton, dans laquelle le facteur est monté, se coupant le bout du nez. Mais il aura fallu attendre longtemps pour que Gabrielle Grandière, habitante de la Sarthe, ne révèle en être l'auteure. C'est elle dont on a appris la mort, mardi, à l'âge de 99 ans, une nouvelle relatée notamment sur France Bleu.

C'est lors d'une interview sur l'un des livres que cette femme a également écrit que cette ancienne institutrice a raconté, des années plus tard, être l'auteure des paroles de cette chanson. Elle l'avait composée en 1953 alors qu'elle enseignait à Alençon, en Normandie. Interviewée en 2012 par «Maine Libre», elle expliquait qu'elle trouvait à l'époque les comptines «cucul». Elle a alors décidé d'en écrire une elle-même et les paroles sont venues naturellement. Mais pourquoi ces mots «pirouette, cacahuète» au début de chaque couplet? «Je n'en sais rien, j'ai écrit n'importe quoi, ce qui me venait à l'idée.»

Dorothée rajoute un avion

Sa chanson se propage alors rapidement et devient très populaire. En 1982, l'animatrice d'émissions de télé pour enfants, Dorothée, en enregistre une version, mais en rajoutant deux couplets, dont l'un parlant d'avion à réaction, que l'on ne rencontrait guère en 1953. Dorothée change également la fin, remplaçant «Je vais vous la recommencer» (qui a fait le malheur de quelques auditoires lassés), par «Messieurs, Mesdames, applaudissez». Sylvie Vartan avait à son tour repris cette version en 1997.

Dans le domaine public

Gabrielle Grandière s'indignait non seulement de ces changements, mais aussi du fait qu'elle n'ait pas été créditée sur ces deux disques. Tout simplement parce que la chanson était considérée comme faisant partie du domaine public. Du coup, en 2002, elle décide de déposer son oeuvre à la Sacem, (Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique), qui refuse, considérant que la chanson fait bien partie du domaine public. «Du coup, depuis, je m'appelle Domaine public», pestait-elle à l'époque. Pour «Pirouette, cacahuète», tant chantée, tant reprise, elle n'aura donc touché aucun droit. Pas une cacahuète.

Michel Pralong