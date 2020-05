Les amateurs de Bob Dylan vont être ravis. L'imprévisible artiste a en effet annoncé sur les réseaux sociaux la sortie très prochaine de son nouvel album, «Rough and Rowdy Ways», prévue le 19 juin.

Un troisième single

Vendredi, pour allécher encore plus les fans, il en a profité pour sortir un troisième single, «False Prophet», qui fait suite à «Murder Most Foul», dévoilée en mars et qui est sa première chanson originale en huit ans. Il y évoque, pendant 17 minutes, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et ses conséquences. Il a également dévoilé quelques semaines plus tard «I Contain Multitudes», morceau plus introspectif.

«Rough and Rowdy Ways» sera le 36e album studio de compositions originales du protest song, faisant suite à «Tempest», sorti en 2012. Entre temps, Bob Dylan a sorti trois disques de reprises de chansons rendues célèbres par Frank Sinatra.

L'album, disponible en format double CD, double vinyle et digital, peut d'ores et déjà être précommandé.

Cover Media