Et 11 shows supplémentaires au Venoge Festival! Après avoir dévoilé une partie de sa programmation en décembre dernier, l'open air du Gros-de-Vaud annonce une nouvelle salve d'artistes qui se produiront du 19 au 23 août 2020 à Penthalaz.

Limp Bizkit nous rappellera au bon souvenir des années nu metal, le mercredi 19 août. Au programme: «Rollin», «My Generation» ou encore «Break Stuff» et un Fred Durst tout sauf mou.

Lauréat d'une Victoire de la musique en 2019 pour «Je me dis que toi aussi» et nommé aux Victoires 2020 pour son dernier tube «Allez reste» avec Vianney, Boulevard des Airs est attendu le samedi 22 août.

Madness, Skip The Use et Superfunk

Avec le Neuchâtelois Nathan, les nouveaux Kids United reprendront les monuments de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui tels que «La tendresse» ou «Tout le bonheur du monde» le dimanche 23 août.

Autres artistes dévoilés par les programmateurs: Madness, Kungs, Skip The Use, Meute, Regard, Steve’N’Seagulls, Superfunk (DJ set) mais aussi le spectacle musical de «Petit Ours brun».

Programmation 2020 (état au mardi 11 février)

Mercredi 19 août: LIMP BIZKIT, SKIP THE USE, STEVE’N’SEAGULL...

Jeudi 20 août: KOOL & THE GANG, MADNESS, JEAN-PIERRE MADER TRIO – COOKIE DINGLER, EMILE & IMAGE...

Vendredi 21 août: KUNGS, REGARD, SUPERFUNK...

Samedi 22 août: BOULEVARD DES AIRS, MEUTE, BARRY MOORE, SILVÀN AREG...

Dimanche 23 août: M.POKORA, KIDS UNITED, PETIT OURS BRUN...

La programmation complète sera dévoilée fin avril. Les artistes qui se produiront sur la scène Swiss Talent seront eux annoncés fin juin.

Infos et billetterie: venogefestival.ch

L. F.