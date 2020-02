En novembre, nous vous faisions part de rumeurs sur la venue de Kiss au Paléo le mardi 21 juillet. L'application Bandsintown.com et le site Concerts-Metal.com annonçaient en effet un concert en Suisse romande à cette date-là. Mais le festival ne souhaitait pas faire de commentaire et il ne figurait pas sur le site officiel du groupe. Jusqu'à maintenant.

Comme nous l'a signalé un lecteur reporter, le T-shirt officiel de la tournée «End of The Road» en vente sur shopkissonline.com ne laisse plus de place au doute. Au dos, figurent tous les concerts de la tournée mondiale et le festival nyonnais y figure. Starchild, The Demon, The Spaceman et The Catman joueront au Paléo le mardi 21 juillet 2020.

Par contre, toujours pas de confirmation du côté des organisateurs. «Le faisceau des indices se renforce, mais nous vous donnons rendez-vous le 24 mars pour découvrir la programmation complète», nous a indiqué le service de presse du Paléo.

Après Céline Dion et avant Francis Cabrel

La venue de Kiss s'ajoute à celles de Céline Dion le lundi 20 juillet (déjà complet) et de Francis Cabrel, dont le concert le 23 juillet a été confirmé en décembre par le Paléo après une fuite.

L. F.