Le Caribana a ouvert la ronde des festivals open air romands de l'été de mardi à dimanche à Crans-près-Céligny (VD) avec notamment Franz Ferdinand, Les Négresses Vertes et Bastian Baker. Cette 29e édition a attiré 29'000 festivaliers. Un bilan en légère baisse.

Mais avec deux soirées affichant complet (vendredi et samedi) et pas d'annulation de concert, «l'objectif a été atteint», écrivent dimanche soir les organisateurs, ravis, dans un communiqué. Ces derniers redoutaient une faible affluence en raison du week-end de Pentecôte. L'an dernier, plus de 31'000 festivaliers avaient pris part à ce rendez-vous musical dans la commune vaudoise à la frontière avec le canton de Genève et au bord du lac Léman.

Aucun incident majeur n'a été déclaré, constatent encore les organisateurs qui craignant des débordements lors de la soirée rap de samedi avaient adapté leur dispositif sécuritaire. Mais les jeunes ont plutôt «mis une ambiance de feu», s'enthousiasment-ils, reconnaissants.

En moyenne, quelque 45 artistes se produisent lors de chaque édition budgétisée à environ deux millions de francs. La prochaine édition fêtera les 30 ans du festival. Elle se déroulera du 16 au 20 juin 2020. (ats/nxp)