Trente ans, ça se fête! Le Caribana se déroulera du mercredi 17 au dimanche 21 juin 2020 et compte bien divertir ses festivaliers malgré la situation actuelle. «Nous vous assurons que nous faisons notre maximum pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles», ont annoncé d'emblée les organisateurs dans un communiqué.

Pour marquer cet anniversaire, le festival arrive avec leur première édition du e-Caribana, organisée le dimanche 21 juin. Au programme, une journée consacrée au e-sport et à son univers, avec l'organisation de deux tournois, un professionnel et un amateur, sur le jeu «Super Smash Bros». Pour animer la journée, de nombreuses activités seront proposées, telles qu'un «Just Dance» géant ou encore un défilé de Cosplay, sans oublier l’essence du festival, à savoir la musique, puisque Lost Frequencies clôturera la soirée en feux d’artifice avec un DJ Set.

En parlant de musique, l'open air de Crans-près-Céligny (VD) a décidé d'offrir un programme qui raviront tous les mélomanes. Chaque soirée aura son style. Le mercredi sera dédié au rock avec notamment le groupe californien The Offspring, sans oublier qu'on pourra aussi apprécié le métal des Allemands Powerworlf et des Suisses Promethee. Jeudi s’adoucira avec la pop du groupe écossais Travis. Le phénomène australien 5SOS sera également présent.

Des pointures du rap français

Vendredi sera rythmé par le set électro-house de Jax Jones. Le Britannique a travaillé avec de nombreuses stars comme Demi Lovato et son tube «You Don't Know Me» passe toujours à la radio. Le même soir, il sera possible d'écouter Fritz Kalkbrenner et les Français Etienne de Crécy et SebastiAn. Ce dernier est l'une des stars du label Ed Banger, connu pour avoir aussi signé Justice.

Finalement, samedi ne sera pas en reste avec plusieurs pointures du rap. Lomepal avait secoué le Paléo l'an dernier, il va certainement en faire de même le 20 juin prochain au Caribana. Un moment à ne pas manquer. Pour rappel, le festival a annulé la venue de Koba LaD après avoir suscité un tollé en relayant sur les réseaux sociaux l'approbation d'un infanticide homophobe. Pour le remplacer, les organisateurs ont fait appel à Maes, l'un des rappeurs les plus écoutés de l'Hexagone en 2020. Tout comme Moha La Squale, dont ses vidéos dépassent les 50 millions de vues sur YouTube.

Découvrez la totalité de cette belle programmation ci-dessous. La billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le site Internet de Caribana.

FDA

PROGRAMME COMPLET

Mercredi: Soirée rock/métal: The Offspring, Powerwolf, Promethee, Hey Satan, Mama Jefferson

Jeudi: Soirée pop-rock: 5SOS, Travis, Deluxe, Broken Bridge, Eden

Vendredi: Soirée électro: Jax Jones, Fritz Kalkbrenner, Etienne de Crécy, Rudimental Dj Set with trumpet, Riton, SebastiAn, Jessiquoi

Samedi: Soirée rap: Lomepal, Maes, Prime, Moha La Squale, Sim's, WolfGang, Badnaiy

Dimanche/e-Caribana: Première édition avec deux tournois de «Super Smash Bros», un DJ set de Lost Frequencies, un «Just Dance» géant sur la scène du Lac, du Cosplay.