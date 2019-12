C'était la ruée sur les claviers mardi 3 décembre pour obtenir des billets pour Céline Dion au Paléo. Les 30'000 sésames ont trouvé preneur en 22 minutes. Environ 50’000 personnes se trouvaient dans la file d’attente virtuelle du site Internet du festival.

Mais les plus courageux n'étaient pas au chaud devant leur écran mais dehors par un froid de canard devant le Paléo Shop, à L'Asse. Pour acheter de billets pour Céline Dion, certains n'ont pas hésité à venir très très tôt. Même trop tôt. Première arrivée, Marie Honorine avec son père, Alain, à 0h30. Les suivantes se sont mises dans la file à 4h30 puis vers 6h. A 10h, une petite centaine de personnes grelottaient devant les caisses, un peu réchauffées par le café offert par le festival. La plupart n'ont jamais assisté à un concert de Céline Dion. Alors l'opportunité de la voir «tout près de chez nous pour moins de 100 balles» est immanquable.

Notre live Facebook avec les premiers arrivés

Céline dans les baffles

Des hauts-parleurs passent tous les titres de Céline Dion pour faire patienter les fans. Dans la file, ça fredonne peu. Le froid sans doute. Il est 11h54, les rangs se sont étoffés. Le compte à rebours est lancé et les premiers peuvent entrer dans le shop. Une minute plus tard, Marie Honorine ressort, tenant son trésor en l'air et en dansant. Bon courage, lance-t-elle en regardant la file.

A 12 h 23, le Paléo annonce sur Twitter que tout est vendu. Mais, pour les déçus, tout n'est pas perdu puisqu'il y aura la bourse aux billets en avril et 1500 sésames en plus le jour du concert de Céline Dion.