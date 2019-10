Sa santé avait inquiété ses fans lors de ces trois dernières semaines. Après une convalescence suite à une infection de la gorge et six concerts reportés, Céline Dion est retourné sur scène le mardi 15 octobre à Ottawa, au Canada.

«Le journal de Montréal» était sur place et a donné ses impressions de ce show du «Courage World Tour», qui s'arrêtera au Paléo le 20 juillet prochain (la billetterie ouvre le 3 décembre). «Céline Dion a fait peur à ses fans», peut-on lire en titre de l'article. «Visiblement embêtée vocalement, la diva a presque arrêté son spectacle après une poignée de chansons.»

«Est-ce que je vais continuer le show ou non?»

Pourtant selon le journaliste, tout semblait bien partie. Elle est arrivée «l'air triomphant» et «le poing levé». Mais la soirée a changé de ton sur «A vous» et «I'm Alive». «Quelques notes manquées, une pause non prévue, des regards apeurés en direction des coulisses...»

Évoquant un rhume, Céline Dion a profité d'une pause pour s'excuser envers son public: «Vous l'avez sans doute remarqué: je lutte présentement. Dans ma carrière, ça ne m'est jamais arrivé de penser: Est-ce que je vais continuer ou non? Je me sentais pourtant forte cet après-midi. Maintenant, je ne suis pas si sûre...»

Une vraie battante

Mais la diva de 51 ans a tout donné pour retrouver sa meilleure forme. Dès «The Power of Love», sixième chanson du spectacle, la star a atteint «chaque note avec une précision quasi chirurgicale, bien qu'elle avait demandé au public de l'aider à surmonter cette exigeante power ballade».

Ainsi, le reste du concert de Céline Dion s'est déroulé sans accroc, la chanteuse ayant retrouvé sa «confiance» avant de conclure en remerciant le public de l'avoir soutenu dans ce moment compliqué: «Même si c'était très difficile pour moi, vous m'avez portée. Vous avez chanté avec moi. Vous m'avez encouragée. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Je l'apprécie vraiment. Je n'oublierai jamais notre soirée.»

