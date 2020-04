Christophe, 74 ans, est mort jeudi 16 avril dans la soirée, a annoncé «L'Obs». Hospitalisé le 26 mars à Paris pour insuffisances respiratoires, il avait ensuite été transporté en Bretagne pour poursuivre ses traitements.

L'interprète des incontournables «Aline» et «Les mots bleus» est décédé des suites «d'un emphysème», maladie pulmonaire, a indiqué à l'AFP Véronique Bevilacqua, son épouse. Elle et sa fille Lucie écrivent dans un communiqué: «Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné.»

Christophe, «Les mots bleus»

«On se connaissait depuis 1965. Une vie»

Ami du chanteur, Pierre Lescure a été l'un des premiers à lui rendre hommage sur Twitter. «Christophe est parti. Il s'est éteint en début de soirée à l'hôpital de Brest. Lucie, sa fille était près de lui. On pense à lui, à elle, à ses tous proches. On se connaissait depuis 1965. Une vie. Mais toutes et tous, nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique», a expliqué le patron du Festival de Cannes.

«Terrassé par le coronavirus»

«L'artiste était un objet chantant non identifié : passant par tous les styles, fuyant le star-system, alternant albums concepts et singles plus légers», décrit «Le Point», qui précise que «celui qui vivait la nuit a été terrassé par le coronavirus».

Christophe, «Aline»

Christophe, «Les paradis perdus»

