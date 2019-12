La chanteuse Marie Frederiksson du groupe suédois Roxette est décédée à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie, ont indiqué mardi les médias suédois.

Avec Per Gessle, elle avait interprété les tubes «It Must Have Been Love» (qu'on entend dans le film «Pretty Woman»), «Listen to your Heart» et bien sûr «The Look», tous trois sortis dans les années 1980. Roxette a vendu près de 80 millions d'albums dans le monde.

Tumeur au cerveau

Marie Frederiksson a découvert qu’elle était atteinte d'une tumeur au cerveau en 2002. Après un traitement réussi, elle a pu repartir en tournée. Roxette s'est alors à nouveau produite en concert en 2009 et 2010. La chanteuse du groupe se produisait également en solo. Mais, en 2016, elle a dû interrompre sa tournée à cause du retour de sa maladie. Elle est a fini par succomber, en raison de cette récidive du cancer.

Marie Fredriksson laisse derrière elle un mari et deux enfants. Elle sera inhumée dans l’intimité.

Per Gessle réagit

«Tu étais une formidable musicienne, une chanteuse exceptionnelle, une immense artiste. Merci d'avoir ajouter de merveilleuses couleurs à mes chansons en noir et blanc», a réagi Per Gessle.

Sur Twitter, le guitariste a écrit: «Le temps passe si vite. Cela ne fait pas si longtemps que nous passions des jours et des nuits dans mon petit appartement à partager des rêves impossibles. Et quel rêve nous avons finalement pu partager! Je suis honoré d'avoir rencontré ton talent et ta générosité. Tout mon amour va à toi et à ta famille. Les choses ne seront plus jamais pareilles.»

