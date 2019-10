«J'avais prévu une dernière publication sur les réseaux sociaux pour clore le récit de notre minitournée en Israël, mais je ne m'attendais absolument pas à ça!» Jointe mardi au téléphone, la Lausannoise Noa Z. découvre les joies du buzz après la publication de notre article lundi soir. Sa vidéo a depuis été reprise sur BFM TV, 20minutes.fr ou même «Le courrier piccard». On y voit son groupe, Nalu, improviser un concert pour les passagers d'un vol ralliant Tel-Aviv à Genève bloqués trois heures sur le tarmac de Lyon.

Créé en 2017 et auteur d'un premier EP en 2018, Nalu est parti le 18 octobre se produire pour quatre concerts en Israël, où est née Noa d'une mère suisse. Lors du vol retour, l'escale s'est prolongée en raison d'une visibilité limitée due au brouillard à Cointrin – et d'un pilote qui n'avait pas la formation nécessaire pour atterrir. Après deux heures d'attente, le quintet a alors sorti ses instruments. «C'est l'hôtesse de l'air qui nous l'a proposé, raconte la chanteuse. On avait cette idée en tête depuis un moment mais on attendait probablement un signe.»

Deux chansons dans le couloir

Avec guitare, banjo et violon, et un batteur qui tapait, debout, sur les compartiments de bagages de cabines, Nalu a interprété deux chansons dans le couloir: une de son propre répertoire, «Talia», qui sortira sur un nouvel album en 2020, et une du Nyonnais Mark Kelly qu'on reconnaît à l'image à sa grosse barbe. Beaucoup de passagers ont sorti leur téléphone portable pour nous filmer, décrit Noa. «Il y avait beaucoup de sourires, même si la fatigue de l'attente commençait à se faire sentir. Les deux hôtesses, elles, étaient au taquet!»

L'avion a ensuite pu repartir direction Genève. À la fin du vol, des voyageurs sont venus demander les contacts de Nalu. Depuis, leur musique est partagée en Suisse, en France comme Israël. Voilà comment un gros brouillard et cinq mélomanes changent une longue attente en joli souvenir.

Nalu sera en concert le samedi 30 novembre au Festival du Vin, à Nyon (VD). Infos: festival-du-vin.ch.