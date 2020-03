Lionel Richie a l'intention de réécrire les paroles de la chanson «We Are The World» pour l'adapter à la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19. Le hit de USA For Africa, que le chanteur américain avait coécrit avec Michael Jackson, avait permis de récolter 63 millions de dollars pour lutter contre la famine en Afrique.

Aujourd'hui, l'interprète de «Hello» pense qu'il est temps de remettre la chanson au goût du jour à l'occasion de son 35e anniversaire. «Il y a deux semaines, nous avons dit que nous ne voulions pas en faire trop (pour l'anniversaire de la chanson) car ce n'est pas le moment de vendre un anniversaire, a déclaré Lionel Richie à «People». Mais le message est si clair.»

«Tous dans le même bateau»

Il admet qu'en tentant de mettre à jour de la chanson, il se rend compte que les paroles sont toujours pertinentes. «Chaque fois que j'essaie d'écrire un autre message, j'écris ces mêmes mots, a-t-il noté. Ce qu'il s'est passé en Chine, en Europe, c'est arrivé ici. Donc, si nous ne sauvons pas nos frères là-bas, ça va venir ici. Ça nous concerne tous. Nous sommes tous dans le même bateau.»

Une version mise à jour de la chanson était sortie en 2010 pour collecter des fonds afin de venir en aide à la population haïtienne après le tremblement de terre qui avait dévasté l'île.

Cover Media